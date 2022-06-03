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Memur-Sen'den dikkat çeken 'maaş' açıklaması: Enflasyon çıktığı anda...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Memur-Sen'den dikkat çeken 'maaş' açıklaması: Enflasyon çıktığı anda...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi yeni binasının açılış töreninde, kuruldukları günden bugüne kadar çizgilerinden ödün vermediklerini ifade etti.

Enflasyonist ortamlarda sabit gelirlilerin hukukunun ve alım gücünün korunmasının önemine değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Enflasyonist ortamlar bazen sermaye sahiplerine ciddi avantajlar sağlıyor ve güçleri yükseliyor. Bu tip durumlarda sabit gelirliler sürekli kaybediyor. Bizim için en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. 

Enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınmasının altını bir kez daha çiziyorum. Çünkü sabit gelirlileri korumak gerekir.

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