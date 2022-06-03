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Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un rütbeleri sökülüyor! Selahattin Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu cezası

Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un rütbeleri sökülüyor! Selahattin Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu cezası

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu'na destek erdiği için eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un, Selahattin Demirtaş'a destek verdiği için de eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin sökülmesi için harekete geçti. İki isim de 'evrak bize ulaşsın öyle konuşalım" dedi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çeken eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un ardından bu kez Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı. Avcı'nın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalıştığı belirtildi. 

'Apo'nun heykelini dikeceğiz' sözü fade özgürlüğüymüş
Hanefi Avcı, o programda, kamuoyunda "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili olarak 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek' iddialarıyla tutuklanan Demirtaş'a destek vermiş ve Selahattin Demirtaş'ın "Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini" ileri sürdü.

Hanefi Avcı, aynı programda, Demirtaş'ın 'PKK elebaşının heykelini dikeceğiz' şeklindeki ifadelerinin ise "Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini" söyleyecek kadar ileri gitmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma açtı
Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı'nın kurduğu cümleler ile "6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı" gerekçesi ile soruşturma başlattı.

7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yürütülen soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak.

Emekli Emniyet Müdürü Avcı, aynı televizyon programında; "geçmişte bir dönem FETÖ'ye bağlı ışık evlerinde kaldığı" ve "Çocuklarının FETÖ okullarında eğitim aldığına" yönelik ifadeler de kullanmıştı.

Sabri Uzun'un da rütbeleri sökülüyor
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yapan Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler eden, Türkiye Cumhuriyeti devletine "katil" diyen Kaftancıoğlu'nu, Halide Edip Adıvar'a benzeterek "Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" demişti.

"Uzun'un paylaşımı ahlaksızlık" tepkisi
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımını kınarken İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir "AHLAKSIZLIĞI" kabul edilemez demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ve Kaftancıoğlu paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda Uzun'un da rütbelerinin sökülmesi gündemde...

Hanefi Avcı ve Sabi Uzun konuşmak istemedi

Odatv'nin ulaştığı Sabri Uzun ve Hanefi Avcı kendilerine böyle tebligatın henüz ulaşmadığını ifade ederek, kendilerine bu soruşturma tebliğ edildiğinde yorum yapabileceklerini söyled

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