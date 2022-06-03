İYİ Parti'den LGS'yi kaldırma sözü! Yeni modeli duyurdular

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, LGS’yi 'Güçlü Okul' eğitim modeliyle kaldıracaklarını açıkladı.

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İyi Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı, pazar günü yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin gireceği LGS sınavına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ezber-Sınav merkezli eğitim sisteminin olumsuzluğuna ve verimsizliğine rağmen, 20 yılda 8 bakan değiştirerek tutarlı bir eğitim politikası vizyonuna sahip olmadığını ispatlayan, AK Parti hükümetlerinin sınav kaynaklı sorunların çözümü için yaptığı tek ‘icraat’ aralıklarla sınavın adını değiştirmek olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

İyi Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, LGS'nin öğrencilerde yarattığı stres ve bu strese bağlı olarak maruz kaldıkları olumsuz psikolojinin farkında oldukları ifade edilerek, LGS’yi “Güçlü Okul” eğitim modeliyle kaldıracakları vurgulandı. Şu değerlendirme yapıldı;