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LGS'de maske takılacak mı? Bakan Mahmut Özer'den açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
LGS'de maske takılacak mı? Bakan Mahmut Özer'den açıklama

2022 LGS bu pazar günü gerçekleştirilecek. Koronavirüs pandemisinde vakaların ciddi düşüş gösterip kısıtlamaların kaldırılmasıyla LGS oturumunda da maske kuralı aranmayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS'de maske kuralıyla ilgili açıklama yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Covid-19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler. İnşallah maskesiz şekilde sınav sürecini rahat geçirirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Burada LGS ile ilgili açıklama yapan Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi pazar günü liselere yerleştirme LGS kapsamında sınav yapacağız. Bu dönem öğrencilerimizin LGS’ye hazırlanması için çok kapsamlı destek verdik. Sadece öğretici sorular değil, yardımcı kaynaklarla da. Öğrencilerimize çok daha kapsamlı destekle vermeye çalıştık. Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılı yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yapıyoruz. Sadece eğitim öğretim yılı başladığı zaman ders kitaplarını öğrenciler masalarında bulmayacaklar. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da masalarında bulacaklar. Böylece eğitim camiası içerisinde yıllardan beri tartışılan yardımcı kaynak konusunda tamamen ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Özer, "Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin öğrencilerimizin sorunlarını teker teker çözmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle pazar günü sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Covid-19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler. İnşallah maskesiz şekilde sınav sürecini rahat geçirirler" diye konuştu.

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