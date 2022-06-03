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Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları eşitlendi! Alım gücündeki fark gündem oldu

Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları eşitlendi! Alım gücündeki fark gündem oldu

Almanya’da hükümetin akaryakıttan alınan vergiyi düşürmesiyle benzinin litre fiyatı 1,75 Euro’ya kadar gerileyerek, neredeyse Türkiye ile eşitlendi. Son gelişmeyle birlikte Almanya'da asgari ücretli bir kişi 742 litre benzin alırken, Türkiye'de bir asgari ücretli 160 litre benzin alabiliyor.

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Türkiye'de 95 oktan benzinin litre fiyatı son zamlarla birlikte 26-27 lira aralığında bir seviyeye yükselirken, aynı cins yakıtın Almanya’da 2 Euro’yu aşan fiyatı, 1 Haziran’da yürürlüğe giren vergi indirimiyle birlikte 1,75 Euro’ya, yaklaşık 29,8 TL seviyesine düşürüldü.

Dünya'dan Hilal Sarı'nın haberine göre son fiyat gelişmeleriyle birlikte Türkiye'de asgari ücretli 4 bin 253 lira maaşı ile 160 litre benzin alabiliyor.

Almanya'da bin 300 Euro seviyesinde olan asgari ücretli bir maaşıyla 742 litre benzin alabiliyor.

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Federal Almanya hükümeti, vatandaşını Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları altında ezdirmemek ve bütçelerini rahatlatmak için yürürlüğe koyduğu bir başka önlemle de toplu taşıma ücretlerini sembolik seviyeye çekti. Bu çerçevede Almanya’da aylık 9 Euro’ya eyalet sınırlaması olmaksızın ülke içindeki tüm toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek. Uygulama şimdilik 3 ay süreli…

Almanya genelinde haziran, temmuz ve ağustosta geçerli olmak üzere 9 Euro ücretle satışa sunulan toplu taşıma kartı, Deutsche Bahn’lardan, ulaşım uygulamalarından ve bilet makinelerinden alınabiliyor. Her bir 9 Euro’luk kartla bir ay boyunca ülke genelinde her türlü toplu taşımayı - otobüs, tramvay, metro, hafif raylı taşıma, bölgesel ve express trenleri – sınırsız olarak kullanılabilecek. Berlin ve Hamburg’da bazı gemi seferleri de yine kartla seyahat edilebilen toplu taşıma araçlarına dahil edildi.

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