Para isteyen torununu öldüren dedeye 20 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir'de para isteyen torununu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.Abone ol
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali Gölbaşı (57), maktul Alihan Gölbaşı'nın (22) yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Son savunmasını yapan sanık Ali Gölbaşı, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.
20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Gölbaşı'nı "alt soydan akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ali Gölbaşı ile kendisinden para isteyen torunu Alihan Gölbaşı arasında, geçen yıl kasım ayında Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokağı'ndaki evlerinde kavga çıkmıştı. Dedesi tarafından bıçaklanan Alihan Gölbaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ali Gölbaşı tutuklanmıştı.
Kaynak: AA