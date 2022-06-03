Ahmet Davutoğlu'ndan 'Gezi olayları' çıkışı: O anlattığınız haber doğru!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı olaylarında yaşadıklarını ilk kez anlattı. Gezi Parkı döneminde yaşadıklarıyla ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu “O anlattığınız olay da, çerçeve de doğru. Yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır. Hiçbir zaman da bu konuda konuşmadım. Eve baskın çağrısını yapan, galiz küfürler eden kişi çok ağır bir ceza alacaktı. ‘Yeni evlendim, beni affedin, özür dilerim' dedi. Son aşamada affettim' ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı olaylarında 'evinin basılması yönündeki iddialara' açıklık getirdi.

Yaşadıklarını ilk kez anlatan Davutoğlu "O anlattığınız olay da, çerçeve de doğru. Yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır. Hiçbir zaman da bu konuda konuşmadım. Eve baskın çağrısını yapan, galiz küfürler eden kişi çok ağır bir ceza alacaktı. ‘Yeni evlendim, beni affedin, özür dilerim' dedi. Son aşamada affettim' ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı döneminde yaşadıklarıyla ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu, evinin basılması çağrısı sonrası korkuyu unutmadığını söyledi. Davutoğlu olaya ilişkin açılan davadan da vazgeçtiğini de belirtti.

Gezi Parkı olaylarının 9'uncu yıl dönümünde davalar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla Deva Partisi Lideri Ali Babacan'ın Gezi davasından çekileceği yönünde haberler çıktı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün öne sürdüğü iddianın ardından iki partiden de açıklama yapıldı.

İki parti de Gezi olaylarıyla ilgili geri çekebilecekleri bir şikayetleri olmadığını belirtti.

Bu gelişmelerin ardından Ahmet Davutoğlu, o dönemde yaşadıklarıyla ilgili Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Gezi Parkı eylemleri sırasında evinin basılması ile ilgili yapılan paylaşımı ilk kez anlattı.

"Yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır"

O gece ile ilgili konuşan Davutoğlu, “O anlattığınız olay da, çerçeve de doğru. Yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır. Hiçbir zaman da bu konuda konuşmadım. Eve baskın çağrısını yapan, galiz küfürler eden kişi çok ağır bir ceza alacaktı. ‘Yeni evlendim, beni affedin, özür dilerim' dedi. Son aşamada, hüküm giyeceği zaman affettim. Gezi davasının bütününde yanlışlıklar, eksiklikler var. Onlar hep konuşulabilir." dedi.



"Küçük kızımız evdeydi, bir baba olaraka ne hissettiğimi tahmin edemezsiniz"

Kendisiyle eşi yurt dışındayken evde olan küçük kızları yüzünden büyük korku yaşadıklarını aktaran Davutoğlu, "O geceyi asla unutamam. Bir baba olarak neler hissettiğimi de tahmin edersiniz. Ben ve eşim yurtdışındayız. Büyük kızımız da ABD'de doktora yapıyordu. Küçük kızımız Ankara'da evdeydi. Sosyal medyada eve baskın çağrıları yapıldığını öğrendiğimizde, ABD'den kızım arayıp, ‘Baba ne yapacağız kardeşimle ilgili' diye telaşlanıyordu. Kolay değil yani. Bunlar da o günlerde yaşandı. Ben spekülasyonlar olmasın diye bu olaydan hiç bahsetmemiştim. Kamuoyu da sizin yazınızla öğrenmiş oldu. En azından madalyonun bir başka yüzünü göstermiş oldunuz.” şeklinde konuştu.