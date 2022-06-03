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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'a ürküten su uyarısı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul'a ürküten su uyarısı!

İSTANBUL'u bekleyen depremle ilgili sık sık uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür tek sorunun deprem değil barajların bile hasar almasıyla temiz suya erişilemeyeceğini söyledi.

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, büyük İstanbul depreminde barajların ağır hasar alması durumunda yaşanacak sorunlara dikkati çekti. Görür, temiz suya erişmekte zorluk yaşanabileceğine işaret etti.

Büyük İstanbul depremi her dönem Türkiye’nin gündeminde yer alıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, ağır hasar alan barajların yaratacağı sorunlara dikkat çekti. Görür, “İçme suyu olmadığında, insanlar yıkanamadığında salgın hastalıklar kol gezecek” diye konuştu.

Deprem sırasında barajların yakınlarındaki yerleşimlerin riskli alan olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, “Deprem esnasında barajlarda çatlama meydana gelirse, zemin sıvılaşmasından dolayı baraj ayakta kalamaz. Barajın arkasındaki milyonlarca metreküp su her şeyi önüne katıp götürür” dedi.

Prof. Dr. Görür, deprem öncesi ve sonrası yapılacaklarla ilgili “acil eylem planı” oluşturulması ve kamuoyuyla paylaşılması çağrısı da yaptı.

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