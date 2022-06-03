BIST 2.602
DOLAR 16,49
EURO 17,75
ALTIN 989,19
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık açıkladı! İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık açıkladı! İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist daha terör örgütü PKK'dan kaçtı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubunun, 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 39'a yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Yerkel'in evlat acısı! Uzun süredir verdiği yaşam mücadelesinden acı haber geldi
Yusuf Yerkel'in evlat acısı! Uzun süredir verdiği yaşam mücadelesinden acı haber geldi
Pınar Eliçe evli mi kızı ve oğlunun babası boşandığı ilk eşi kimdir?
Pınar Eliçe evli mi kızı ve oğlunun babası boşandığı ilk eşi kimdir?
Rusya gözünü kararttı: Ukrayna'dan saldırı olursa, karar alma merkezlerini vururuz!
Rusya gözünü kararttı: Ukrayna'dan saldırı olursa, karar alma merkezlerini vururuz!
TOGG'dan sürpriz geldi: İlk ürün araba olmayacak
TOGG'dan sürpriz geldi: İlk ürün araba olmayacak
Pınar Eliçe kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir? Pınar Eliçe evlilikleri
Pınar Eliçe kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir? Pınar Eliçe evlilikleri
Abdülkadir Selvi'den erken seçim iddiası! 2023 seçimleri öne çekilebilir
Abdülkadir Selvi'den erken seçim iddiası! 2023 seçimleri öne çekilebilir
NBA yıldızı LeBron James dolar milyarderleri listesine girdi
NBA yıldızı LeBron James dolar milyarderleri listesine girdi
Cüneyt Arkın paylaştı! Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Cüneyt Arkın paylaştı! Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Finlandiya'dan Türkiye'nin inadına hareketlere devam! Öcalan posteri metrolarda
Finlandiya'dan Türkiye'nin inadına hareketlere devam! Öcalan posteri metrolarda
PKK iltisakı olduğu iddiasıyla GÖÇİZDER'e operasyon! 22 kişi gözaltına alındı
PKK iltisakı olduğu iddiasıyla GÖÇİZDER'e operasyon! 22 kişi gözaltına alındı