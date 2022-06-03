Bakanlık açıkladı! İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist daha terör örgütü PKK'dan kaçtı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubunun, 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 39'a yükseldi.