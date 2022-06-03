Finlandiya'dan Türkiye'nin inadına hareketlere devam! Öcalan posteri metrolarda

NATO'ya üye olmalarına Türkiye'nin karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye karşı farklı söylemler getirmelerine rağmen terör örgütü yandaşları yine kendi bildiklerini okuyor.

Abone ol

Türkiye’nin teröre verdiği destek nedeniyle NATO’ya katılmasını reddettiği ülke Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki metrolarda bulunan ekranlarda PKK elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' afişleri yayınlandığı iddia edildi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasını teröre verdikleri destek nedeniyle reddettiği Türkiye, bir kez daha haklı çıktı. Türkiye, iki İskandinav ülkenin teröre verdiği desteğe son vermesini istediği iki ülke ısrarla NATO’ya üyelik konusunda Türkiye’yi ikna etmeye çalışıyor. İki ülke diyalog çağrısı yapıp Türkiye'nin şartlarını yerine getirmek istediklerini söylüyor.

Metrolarda Öcalan afişleri

TRHABER' yer verilen habere göre, NATO'ya katılmak isteyen Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki metrolarda bulunan ekranlarda terör örgütü elebaşı "Öcalan'a özgürlük" afişleri yayınlandı.

NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuruya değindi.

Erdoğan, “Biz her iki ülkenin NATO üyeliğine PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Bu terör örgütlerine İsveç Finlandiya Almanya Fransa Hollanda polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar terör örgütünün başının posterleriyle yürüyüşlerini yapıyorlar. Şu ana kadar somut herhangi bir belge önümüze konulmuş değil. Belgeye bağlı olmayan sözlere inanmamız mümkün değil.'' şeklinde konuşmuştu.