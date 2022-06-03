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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunda görev alacaklar belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunda görev alacaklar belli oldu

Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerinin isimleri ve görev dağılımları belli oldu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, komisyon üyelerinin Genel Kurul'un 31 Mayıs tarihli 96'ncı birleşiminde belirlendiği, 1 Haziran'da da başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için komisyon toplantısında seçim yapıldığı belirtildi.

Karara göre TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunda belirlenen isimler şöyle:

Başkan Erol Kaya (AK Parti-İstanbul), Başkanvekili İbrahim Halil Fırat (AK Parti-Adıyaman), Sözcü Lütfiye Selva Çam (AK Parti-Ankara), Katip Abdurrahman Başkan (MHP-Antalya), üyeler Müzeyyen Şevkin (CHP-Adana), Kemal Peköz (HDP-Adana), Arife Polat Düzgün (AK Parti-Ankara), Yavuz Subaşı (AK Parti-Balıkesir), Mustafa Esgin (AK Parti-Bursa), İmam Hüseyin Filiz (İYİ Parti-Gaziantep), Dilşat Canbaz Kaya (HDP-İstanbul), İffet Polat (AK Parti-İstanbul), Nazır Cihangir İslam (CHP-İstanbul), Cemal Bekle (AK Parti-İzmir), Sefer Aycan (MHP-Kahramanmaraş), Emine Zeybek (AK Parti-Kocaeli), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (CHP-Manisa), Neslihan Hancıoğlu (CHP-Samsun), Semiha Ekinci (AK Parti-Sivas).

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