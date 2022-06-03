BIST 2.602
DOLAR 16,49
EURO 17,75
ALTIN 989,19
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Orman sınırları dışına çıkartıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Orman sınırları dışına çıkartıldı

 KOCAELİ'de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması ile Kapadokya Alanı'nın sınırlarının değiştirilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki krokiler ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Karar kapsamında, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Bu arada Kapadokya Alanı'nın sınırları da Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.

Söz konusu karar 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emlak ilan sitelerinde kaldırılan ilan sayısı 2'ye katlandı gayrimenkul uzmanları uyardı
Emlak ilan sitelerinde kaldırılan ilan sayısı 2'ye katlandı gayrimenkul uzmanları uyardı
Ablasına konum atıp mesaj yazan doktor ağaçta asılı bulundu
Ablasına konum atıp mesaj yazan doktor ağaçta asılı bulundu
Gezici'nin son seçim anketi açıklandı muhalefeti buz kesen sonuçlar çıktı
Gezici'nin son seçim anketi açıklandı muhalefeti buz kesen sonuçlar çıktı
İngiltere'nin Ruanda'ya göndermeyi planladığı sığınmacılar açlık grevine başladı
İngiltere'nin Ruanda'ya göndermeyi planladığı sığınmacılar açlık grevine başladı
BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez ''Türkiye'' kullanıldı
BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez ''Türkiye'' kullanıldı
YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi 5 üniversiteye rektör atandı
YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi 5 üniversiteye rektör atandı
Yolda yürürken poşet dolu para buldu
Yolda yürürken poşet dolu para buldu
Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı polis yaralı halde buldu
Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı polis yaralı halde buldu
Google, 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti
Google, 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti
Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya'nın kontrolünde
Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya'nın kontrolünde