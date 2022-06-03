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İngiltere'nin Ruanda'ya göndermeyi planladığı sığınmacılar açlık grevine başladı

İngiltere'nin Ruanda'ya göndermeyi planladığı sığınmacılar açlık grevine başladı

Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelen sığınmacılardan bazılarının Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilme planı tepki çekmeye devam ediyor. BBC, İngiltere'den gönderilmesi planlanan ve gözaltı merkezlerinde tutulan sığınmacılarla görüştü.

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Ruanda'ya gönderileceklerine ilişkin resmi bildirim alan sığınmacılar, açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Gatwick Havalimanı yakınındaki Brook House gözaltı merkezindeki 17 sığınmacı, yaşadıkları çaresizliği ve sıkıntıları BBC'ye anlattı.
Sığınmacılar, kendilerine verilen gönderilme kararının detaylarını da paylaştı. 1 Haziran tarihli bir belgede, sığınma başvurusu yapan kişinin bilgileri yer alıyor ve yakın zamanda Ruanda'nın başkenti Kigali'ye sevk edileceği bilgisi yer alıyor. Belgede, sığınmacının bu karara itiraz hakkının bulunmadığı da bildiriliyor.

İngiltere'de hükümet, yasa dışı yollarla ülkeye giren sığınmacılardan bazılarını Ruanda'ya gönderme doğrultusundaki kararını Nisan ayında açıklamıştı. O zamandan beri karara hem muhalefetten hem de iktidar partisinin bazı öne çıkan isimlerinden çok sayıda eleştiri geldi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere'den Ruanda'ya gönderilecek ilk grubun 14 Haziran'da hareket edeceğini belirtmişti.
Sığınmacıların gönderilmesine ilişkin Ruanda'yla yaklaşık 120 milyon Sterlin değerinde anlaşma yapıldığı da açıklanmıştı.

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