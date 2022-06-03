BIST 2.602
DOLAR 16,48
EURO 17,75
ALTIN 990,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez ''Türkiye'' kullanıldı

BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez ''Türkiye'' kullanıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde ''Turkey'' olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.

Abone ol

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde ''Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi'' oturumuna katıldı.

Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi ''Türkiye'' olarak yer aldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi 5 üniversiteye rektör atandı
YÖK'te 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi 5 üniversiteye rektör atandı
Yolda yürürken poşet dolu para buldu
Yolda yürürken poşet dolu para buldu
Google, 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti
Google, 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti
Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya'nın kontrolünde
Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya'nın kontrolünde
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili flaş açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili flaş açıklama
Anadolu Efes'i yenen Galatasaray seriyi son maça taşıdı
Anadolu Efes'i yenen Galatasaray seriyi son maça taşıdı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Herkes duysun!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Herkes duysun!
Düzce'de sevgilisiyle tartışan kadın köprüye çıktı
Düzce'de sevgilisiyle tartışan kadın köprüye çıktı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs verileri açıklandı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs verileri açıklandı
Bandırmaspor'u deviren İstanbulspor 17 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü
Bandırmaspor'u deviren İstanbulspor 17 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü