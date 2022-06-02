Anadolu Efes'i yenen Galatasaray seriyi son maça taşıdı

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 86-81 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede beşinci ve son müsabaka Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 4 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

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Karşılaşmanın başında dış atışlardan isabetler bulan Galatasaray Nef'e boyalı alandan kaydettiği sayılarla karşılık veren Anadolu Efes, 4. dakikayı 11-10 önde geçti. Bu bölümden sonra 8-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar 6. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 10-19. Sarı-kırmızılılar oyuna kenardan dahil olan Ndour ile skor üretmesine rağmen Anadolu Efes ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Nef, Dee Bost'un basket ve faulden kazandırdığı sayılarla 12. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 27-25. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan ve farkı 5 sayıya kadar çıkaran sarı-kırmızılı takım karşısında Anadolu Efes, Dunston'ın pota altından kaydettiği basketle 19. dakikada skoru lehine çevirdi: 37-38. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümde Micic ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Anadolu Efes soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

İki takımın da çoğunlukla dış atışlardan skor ürettiği üçüncü çeyreği Galatasaray Nef, 66-64 önde tamamladı.

Dördüncü ve son periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, Dee Bost'un isabetli dış atışıyla 36. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 82-74. Kalan bölümde pota altından skor üreten ve farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar sahadan 86-81 galip ayrıldı.

Galatasaray: 86 - 81 :Anadolu Efes

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

Galatasaray: Dee Bost 20, Trimble 7, Göksenin Köksal 10, Sadık Emir Kabaca 11, Blackshear 18, Ndour 12, Canaan 8, Canberk Kuş

Anadolu Efes: Larkin 17, Micic 23, Bryant 13, Singleton 12, Pleiss 2, Dunston 9, Buğrahan Tuncer 5