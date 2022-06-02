JPMorgan'dan dikkat çeken rapor! Türkiye tahmini yükseltildi

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, 2022 yılı ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme rakamlarının ardından Türk ekonomisi için 2022 yılı büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 2023 büyüme tahminini ise düşürdü.

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ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2022 yılı için büyüme tahminini yükselttiğini açıkladı. Kurumun Türkiye raporunda güçlü özel tüketimin ilk çeyrekte yüzde 7.3'lük büyümede etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Özel tüketim büyümenin temel motoru oldu. Net ihracat, kamu harcamaları ve toplam yatırımlar da büyümeyi destekleyen diğer ana unsurlar oldu. Gevşek para politikası muhtemelen devam edecek ancak enflasyonun gelirleri azaltmasıyla özel tüketim ve gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ivme kaybedeceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Yüksek frekanslı verilerin tüketici güveninde zayıflamaya işaret ettiği belirtildi.

Raporda büyümede ivme kaybı beklentisine rağmen bu yıl için büyüme tahmini yüzde 3.2'den yüzde 3.7'ye yükseltildi. 2023 tahmini ise güçlü baz etkisi nedeniyle yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya düşürüldü.