Türkiye dünyayı kıtlıktan kurtaracak! BM çatısı altında yol haritası hazırlandı

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yol haritası hazırlandı. İstanbul'da kurulması planlanan komuta merkezi sayesinde Rusya ve Ukrayna'nın elindeki yaklaşık 20 milyon tonluk tahılın küresel pazarlara ulaştırılması sağlanacak.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı günden bu yana barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, savaştan kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.

Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda tahıl koridorunun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı. Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

Komuta merkezinin de İstanbul'da kurulması planlanıyor

Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek. Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.