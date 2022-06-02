6'lı masada ilginç plan! 6'sı da cumhurbaşkanı olacak

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) öncülüğünde kurulan 6'lı masada ilginç koltuk paylaşımları yapılıyor. Kulislerde konuşulanlara göre cumhurbaşkanı adayı 6'lı masa dışında bir isim olur ve seçilirse masadaki genel başkanlar cumhurbaşkanını yönetecek bir konseyi oluşturacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa 1'inci yardımcısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2'nci yardımcısı ise masadaki en yaşlı kişi olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olacak.

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ANKARA kulislerinde 6'lı masada belirlenmiş bir adayın olmamasına rağmen koltuk paylaşımı için yapılan planlar konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) masada belirleyici aktör olacağı ifade edilirken aday noktasında CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi son zamanlarda ön plana çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve seçimi kazanması durumunda 1'inci yardımcısının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olacağı iddia ediliyor. 2'nci yardımcının ise masada yaşı en büyük olan Temel Karamollaoğlu'nun olacağı konuşuluyor.

Aday olmazsa yönetilecek aday

CHP liderinin aday olmaması ve masadaki genel başkanlar dışında bir ismin aday olması durumunda ise seçilecek adayın 6'lı masadaki genel başkanlar tarafından yönetileceği iddia ediliyor. Bakanlıkların ise oy oranına göre paylaşılacağı ifade ediliyor. CHP'nin en çok bakanlığa sahip olacağı, ardından da İYİ Partinin geleceği belirtiliyor. Geriye kalan partilerin genel başkanlarına ise kabinede koltuk verileceği iddia ediliyor.

(YENİ ŞAFAK)