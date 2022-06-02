Galata olayında yeni gelişme! Yıllar önce kendini öldüreceğini söylemiş

Galata'da kendini yakan Cihat Pekpak'ın kuzeni ilk kez konuştu. Galata Meydanı'nda kendini yakarak yaşamına son veren Konya Meramlı Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın kuzeni Lokman Pekpak "Ağır psikolojik sorunları vardı. Zaman zaman 'Ben Mesih'im' diyordu. Daha önce, '28 yaşıma geldiğimde kendimi öldüreceğim' demiş. Ve bugün dediğini de yaptı" dedi.

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Dehşete düşüren olay dün Beyoğlu Galata Meydanı'nda yaşandı. Bir süre İstiklal Caddesi'nde, üzerindeki siyah renkli kostüm ve elindeki plastik asa ile dolaşan 28 yaşındaki Cihat Pekpak, saat 18.30 sıralarında üzerine tiner dökerek kendini yaktı. Çevredekiler müdahale etmezken Pekpak, 1 dakikaya yakın alev topu içinde kaldı. Pekpak, bugün tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

'Ben Mesih'im diyordu, cinlerle konuştuğunu söylüyordu'

Yaşananlar nedeni ile uyuyamadığını söyleyen Cihat Pekpak'ın öz amcasının oğlu Lokman Pekpak "Cihat, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. Olay günü de 'iş buldum' diyerek evden çıkıyor. O gün İstanbul'a geldi ve canına kıydı. Herhangi bir hastaneye yatırılmayı da kabul etmiyordu. Aksi halde kendisine zarar vereceğini söylüyordu. Kimi zaman çevresindekilere 'Ben Mesih'im' diyordu. Cinlerle konuştuğunu söylüyordu. Hiçbir siyasi veya örgütsel yönü yoktu" diye konuştu.

'28 yaşıma geldiğimde kendimi öldüreceğim kimse de cenazemi yıkayamayacak'

Kuzen Lokman Pekpak, "Bir süre önce şunu söylemiş. 'Ben 28 yaşıma geldiğimde kendimi öldüreceğim. Ve kimse de cenazemi yıkayamayacak...' Hakikaten de dediğini yaptı. Geçen Ramazan Bayramı'nda akrabalar, Cihatların evine bayram ziyaretine gitmiş. Gelen misafirlere 'Size yeni aldığım kıyafetleri göstereyim' demiş. Kendini yaktığı esnada üstündeki kıyafeti o gün eve gelenlere de göstermiş. O kıyafetten 2 tane almış" bilgisini verdi.

"5-6 saniye yansaydı kurtarılabilirdi, 40 saniye boyunca yandı"

Pekpak'ın, kendisini yaktığı esnada çevredekilerin müdahalesinin olmamasına da şaşırdıklarını kaydeden Lokman Pekpak "Doktorlar, yanma olayının 5-6 saniye sürmesi halinde Cihat'ın kurtarılabileceğini söylemiş. Ancak Cihat 35-40 saniye boyunca o ateşin içinde kaldı. Düşündükçe dehşete düşüyorum. Uyuyamıyorum. Anne-babasına da daha ölüm haberi verilmedi" bilgisini verdi.

Yedi çocuklu bir ailenin çocuğu olan Cihat Pekpak'ın cenazesinin yarın memleketi Meram'da toprağa verilmesi bekleniyor.

KAYNAK: HALK TV