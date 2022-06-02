Esad Türkiye'ye karşı harekete geçti operasyona karşı hazırlık başlattı

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali vermesiyle hareketlilik arttı. Yabancı kaynaklara göre, Beşar Esad hükümetine bağlı ordu Tel Rıfat kenti ve Halep'in kuzeyine asker konuşlandırdı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu da teröre karşı operasyon için hazırlıklarına başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta dikkat çekici bir açıklama yapmış ve Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan dün yaptığı açıklamada da “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” diyerek operasyonun her an başlayabileceğini ifade etmişti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi destekleyen ABD'den ise operasyona karşı açıklamalar gelmişti. Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Suriye'nin kuzeyinde gerilimi arttıracak bir adıma karşı çıkarız” demişti.

Suriye ordusu bölgede konuşlanıyor

Tartışma sürerken Suriye yönetiminin de Türkiye'nin olası operasyonuna karşı harekete geçtiği belirtildi. Middle East Monitor sitesinin haberine göre, Beşar Esad hükümetine bağlı ordu Tel Rıfat kenti ve Halep'in kuzeyine asker konuşlandırdı.

Yerel kaynaklar, dört askeri birliğin YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere giriş yaptığını duyurdu. Suriye televizyonu da, hükümet kontrolündeki bölgelerde ve Minniğ Hava Üssü çevresinde konuşlanan Suriye ordusunun ağır silah ve tanklarla donatıldığı belirtildi.

Suriye Milli Ordusu da hazırlıkta

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye’nin Halep şehrinin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. SMO’nun Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine zırhlı araçlar, ağır ve orta silahlar da dahil olmak üzere askeri mühimmat gönderdiği öğrenildi. SMO’nun ayrıca Tel Rıfat şehrinde PKK terör örgütü ile yaşanabilecek operasyonlara karşı hazırlandığı kaydedildi.