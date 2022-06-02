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Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'ten eleştirilere cevap: Ben kararlarımla konuşurum

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'ten eleştirilere cevap: Ben kararlarımla konuşurum

"ANAYASA Mahkemesi'nin kararına rağmen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tahliye etmeyen hakim" olarak anılan ve bugün Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek'ten hakkındaki iddialar cevap geldi. Gürlek, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bizler verdiğimiz kararlarla konuşuruz” dedi.

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Tartışmalı davalarda verdiği kararlarla sık sık gündem olan ve Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı Yardımcısı yapılan Akın Gürlek hakkındaki eleştirilere ilişkin olarak, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bizler verdiğimiz kararlarla konuşuruz” dedi.

Halk TV’ye konuşan Akın Gürlek, “Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan hakim nasıl olur da Adalet Bakanı yapılır?” sorusuna, “Burası Türkiye. Hukukun gereği neyse onu yaptık. Bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler verdiğimiz kararlarla konuşuruz” yanıtını verdi.

Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak AYM'nin kararını tanımamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Ekim 2020'deki grup toplantısında Gürlek'i 'Yeni Zekeriya Öz' diye nitelendirmişti. Gürlek, bu sebeple Kılıçdaroğlu'na açtığı 75 bin TL'lik tazminat davasını kaybetmişti.

Gürlek'in verdiği akıllarda kalan kararları...
- Gürlek, Sözcü gazetesi yazarlarını "örgüte yardım" suçundan mahkûm eden mahkemenin başkanıydı.
- HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.
- Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi.
- Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle cezalandıran isim oldu.

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