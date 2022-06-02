Jorge Jesus kolları sıvadı Fenerbahçe'ye müthiş kadro Portekiz basını listeyi açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, kulüp müzesinde kupayı gösterip, taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Gözlere ise transfere çevrildi. Portekiz basını tranfer listesini açıkladı.

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1 yıllık anlaşma sağlanan ünlü teknik direktör dün başkan Ali Koç ile birlikte yemek yedi. Ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na giderek, stadı ve kulüp müzesini gezdi.

Öte yandan Fenerbahçe, Jorge Jesus'la Ali Koç'un bir araya geldiği görüntüyü paylaştı. Portekizli teknik adam Koç'la el sıkışırken "Hazır mısınız?" dedi. Ali Koç ise "Hazırım" yanıtı verirken ikilinin neşeli hali dikkat çekti.

Jesus'un başkan Ali Koç ile devam eden transfer çalışmaları hakkında da fikir alışverişi yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adama rüya gibi bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Marcelo, Carvalho, Gabigol

Sarı-Lacivertliler, Real Madrid'den ayrılan Marcelo transferinde önemli aşama kaydetti. Jorge Jesus'un, Brezilyalı sol bekle bir görüşme yapacağı öğrenildi.

William Carvalho için ise Real Betis ile pazarlıklar başladı. Eski takımı Sporting'in de 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

Portekiz basınına göre Carvalho, karar vermeden önce kendisini parlatan hocası Jesus ile konuşmak istiyor.

İspanyol medyasına göre ise Real Betis, tecrübeli futbolcu için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.

Listesinin ilk sırasında yer alan bir diğer isim Flamengo'nun gol makinesi Gabigol.

Brezilya basınına göre yıldız futbolcu, çok sevdiği Jorge Jesus ile yeniden çalışmak için ayrılmaya hazır.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelmesine geniş yer ayıran Portekiz basını, tecrübeli hocanın transfer listesini de duyurdu. İşte o isimler:

Estoril'den 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Franco

Estoril'den forvet Joao Carlos (27)

Braga'dan ön libero Al Musrati (26)

Flamengo'nun ön liberosu Willian Arao (29)

Flamengo'nun kanat oyuncusu Bruno Henrique (31)

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen, şu an Sporting'de olan Islam Slimani (33)