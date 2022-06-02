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Markette 59 bin gıdanın son kullanma tarihi geçmiş bulundu! Çocuk mamaları da var

Markette 59 bin gıdanın son kullanma tarihi geçmiş bulundu! Çocuk mamaları da var

ŞANLIURFA'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 59 bin 675 gıda ürünü imha edildi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda Devteyşti Mahallesi'nde bir markete giren ekipler, buradaki tüm gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçtiğini tespit etti. Çocuk mamalarının da aralarında bulunduğu 59 bin 675 gıda ürününe el konuldu.

Tarihi geçmiş ürünler, tutulan tutanağın ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

İş yeri hakkında cezai işlem uygulandı.

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