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MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Sözde PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Sözde PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi

 Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrasında cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün PKK için "güvenli bir liman" olma özelliği kazandığını tespit etti.

Bu doğrultuda, Cemcemal'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan, operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, kısa süre önce de örgütün sözde yöneticilerinden "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı etkisiz hale getirmişti.

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