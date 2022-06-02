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Altında yükseliş sürüyor gram 980 lira oldu çeyreğe bakın! Analistler ne diyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında yükseliş sürüyor gram 980 lira oldu çeyreğe bakın! Analistler ne diyor?

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 973,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 980 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 980 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.561 liradan satılıyor.

Altın onsu
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.851,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?
Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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