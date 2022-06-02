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İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin NATO şartına ret

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin NATO şartına ret

Finlandiya ve İsveç ile süren NATO görüşmeleri için konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Türkiye şu anda Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü teröristin, İsveç'ten de 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı olmak üzere 21 teröristin iadesini talep etti. Her iki ülke de bu iade taleplerine olumlu cevap vermediler. " dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin açılışının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın NATO süreci ve Türkiye’nin bu ülkelerden iadesini talep ettiği teröristler hakkında konuştu.

“Kılıçdaroğlu Yozgat’ta başka, Van’da başka konuştu”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu zaman zaman anlamakta zorlanıyorum. Yozgat’a gelince Kandil’i başlarına yıkacağız dedi. Van’a gidince katılın bana herkesi serbest bırakacağım noktasında bir açıklamaya evrildi. Bir yerde söylediğiniz lafı muhataplarınıza göre başka değiştirmemek lazım. Söylediniz Yozgat’ta başka Van’da başta konuştu. Doğrusu üslup Van’da da İzmir’de de Yozgat’ta da aynı üslubu konuşan siyaset başarılı olur. Ak partinin başarısının sebeplerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımızın parti muhattabına göre değil konusuna göre her yerde aynı cümleleri konuşabilmesi ve alkış alabilmesidir” ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin yargı mensuplarına emir ve talimat veremeyeceğini vurgulayan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bazı tutuklular hakkında serbest bırakacağı söylemlerini hatırlatarak bu görevin mahkemede olduğunu söyledi.

“İsveç’ten ve Finlandiya’dan 33 teröristin iadesini istedik”
İsveç ve Finlandiya’dan iadesi talep edilen FETÖ ve PKK’lı teröristler adına olumlu cevap vermediklerini belirterek, “Türkiye’nin şuan da Finlandiya’da 6 PKK’lı 6 FETÖ’cü teröristin iadesi talebi oldu. İsveç’ten de 10 FETÖ’cü, 11 PKK’lı olmak üzere 21 teröristi iade talebi oldu. Toplam iki ülkeden 33 terörist iadesini talep etti ama bugüne kadar her iki ülkede o iade taleplerine olumlu cevap vermediler. Üstüne üstlük polisin kontrolünde kutsal kitabımıza hakaret yapıldığı gibi teröristler de her türlü eylemini yapıyorlar. İsveç resmi makamları bu terör örgütleriyle resmi daire görüşme yapabiliyorlar.

Terör örgütlerini kollayan bir kuluçka yuvası. Her türlü desteği sınırsız veriyorlar. O yüzden Türkiye bu NATO üyelik süreci nedeniyle bu iki ülkeye de Türkiye’ye karşı takındıkları olumsuz tavrı değiştirmelerini madem NATO çatısı altına girecekler o zaman Türkiye’ye ihanet eden ve düşmanlık eden terör örgütlerine karşı desteklerini kesmelerini ve resmiyete dökmelerini istedik” değerlendirmesinde bulundu.

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