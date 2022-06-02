Pahalılık ve yakıt fiyatları kredi kartı harcamalarını patlattı

Dövizdeki hareketlilik ve art arda gelen zamlar Mayıs ayı enflasyon beklentilerini artırırken, yüksek enflasyonun yarattığı alım gücü kaybı vatandaşların kredi kartı harcamalarını patlattı. Kart harcamaları 20 Mayıs haftası itibariyle 64 milyar 59 milyon 742 bin liraya ulaşarak rekor kırdı. Özellikle neredeyse her gün zamlanan akaryakıta yönelik reel artışlar iki katını aştı.

Abone ol

İktidar her ay ‘Fiyatlar rayına oturacak’ , ‘Bozulmanın geçici olduğunu düşünüyoruz’ mesajları verse de pazarda enflasyon yüzde 200'ü aşmış durumda. Dövizde yaşanan yükseliş ve gıdadan akaryakıta birçok kalemde gelen zamlar nedeniyle Mayıs ayı enflasyon beklentileri de arttı. Gözler TÜİK'in yarın açıklayacağı TÜFE rakamlarına çevrilirken ekonomistler, ivmenin mayıs ayında da süreceğini TÜFE'nin yıllık yüzde 77,72'ye çıkmasını bekliyor.

Vatandaş aldığı maaş ile ay sonunu getiremezken kredi kartına yüklendikçe yüklenmek zorunda kalıyor. Merkez Bankası verilerine göre 20 Mayıs haftası itibariyle kredi kartı harcamaları 64 milyar 59 milyon 742 bin lirayla yeni bir rekor kırarken geçen yıla göre değişim yüzde 119,2 oldu.

En çok harcama benzinde

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre; artış enflasyondan arındırıldığında ise bir yılda yüzde 29,25’lik yükseliş görüldü. Reel olarak en fazla artış ise küresel emtia fiyatları ile vergi ayarlamalarına en çok maruz kalan harcama kalemlerinde yaşandı. Üst üste zam gören benzin, alkol ve bununla bağlantılı sektörlerde bir yılda reel olarak harcamalardaki artış iki katını aştı.

Merkez Bankası da Finansal İstikrar Raporu’nda hanehalklarının yükümlülüklerdeki büyümede bireysel kredi kartı kullanımı öne çıktığını belirtirken 6 aylık yıllıklandırılmış kredi kartı yükümlülüklerinin yüzde 54,3 yükseldiğini ortaya koydu

Nisan ayı itibariyle yüzde 70’e dayanan enflasyonda mayıs verisi yarın açıklanacak. Beklentiler mayısta aylık yüzde 4,8 yükseliş ile yıllık enflasyonun yüzde 76,55 seviyesine ulaşması yönünde şekilleniyor. Öte yandan İstanbul’da İTO tarafından açıklanan mayıs ayı perakende fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 5,84 artarak yıllıkta yüzde 87,35’e yükseldi ki bu 1998 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor. 24 yılın zirvesine çıkan enflasyonda eğlence, konut ve ev harcamalarında aylık çift haneli yükselişler dikkat çekti.