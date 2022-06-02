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Buğday alım fiyatı açıklandı! "Piyasadan daha yüksek açıkladık"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Buğday alım fiyatı açıklandı! "Piyasadan daha yüksek açıkladık"

 ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (ANTBİRLİK) çiftçiden buğdayın kilogramını 7 liradan alacağı bildirildi.

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ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, buğdayda hasat döneminin devam ettiğini belirtti. Antalya'daki çiftçileri mutlu etmek amacıyla buğday alım fiyatını 7 lira olarak açıkladıklarını kaydeden Yavuz, bu fiyatın diğer bölgelere göre yüksek olduğunu ifade etti.

Kendisinin de çiftçi olduğunu vurgulayan Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçimizin sıkıntılarını, beklentilerini biliyorum. Bu yüzden tüm şartlarımızı zorlayarak piyasadan daha yüksek fiyat açıkladık. Çiftçinin umutlarını, alın terlerinin karşılığını fırsatçılara yedirmek istemiyoruz. Çiftçimizin refahı, ülkemizin ve milletimizin refahı. Onların bir gram haklarını yedirmem. Kimseye ezdirmem. Kurum olarak bunun için varız."

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