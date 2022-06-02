Ümit Özdağ saat verdi! Esenyurt Kaymakamlığı'na gidiyor "Beni şaşırtın"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bugün saat 14.00’de sığınmacı ve kaçak terörünü yaşayan Esenyurt’u ve Kaymakamlığı ziyaret edeceğim" dedi.

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Esenyurt'taki bir camide çocuğa taciz iddiası Türkiye'nin gündemini sarsmıştı. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istemişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bugün saat 14.00'de Esenyurt Kaymakamlığı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Özdağ şu paylaşımı yaptı:

"Bugün saat 14.00’de sığınmacı ve kaçak terörünü yaşayan Esenyurt’u ve Kaymakamlığı ziyaret edeceğim. Muhtemelen Kaymakam SS’den izin alamadığı için işi çıkacak görülemeyecek. ( Lütfen beni şaşırtın) Kaymakamlık önünde basın açıklaması yapacağım."