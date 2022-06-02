KONDA'dan bomba anket! Herkes 'bu anket doğru mu' diye soruyor! Bekir Ağırdır istifa etti

Salı gününden bu yana Twitter'da Konda Araştırma'ya ait olduğu ileri sürülen bir görsel dolaşıyor. Görselde, AK Parti'nin oyunun yüzde 28.7'ye indiği, İyi Parti'nin ilk defa yüzde 20'nin üzerine çıkarak, yüzde 21.7'ye ulaştığı görülüyor. Herkes birbirine "Anket gerçek mi?" diye soruyor. İsmail Saymaz o anketin peşine düştü ve sonucunu yazdı: O anket doğru... İşte İsmail Saymaz'ın yazısından Konda anketinden çarpıcı bölümler...