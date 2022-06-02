KONDA'dan bomba anket! Herkes 'bu anket doğru mu' diye soruyor! Bekir Ağırdır istifa etti
KONDA Araştırma'ya ait bir ankete ait olduğu iddia edilen sonuçlar sosyal medyaya düşünce kimse inanamadı ve herkes birbirine "Bu anket gerçek mi?" diye sordu. KONDA'nın olduğu iddia edilen ankete göre AK Parti yüzde 28'e inerken, İYİ Parti ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıkmış görünüyordu. Ankete göre muhalefetin adayı yüzde 57 oy alıyor görünüyordu. KONDA anketinin gerçek olduğunu yazan İsmail Saymaz, çarpıcı diğer sonuçları paylaştı. Öte yandan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır görevini bıraktı.
Salı gününden bu yana Twitter'da Konda Araştırma'ya ait olduğu ileri sürülen bir görsel dolaşıyor. Görselde, AK Parti'nin oyunun yüzde 28.7'ye indiği, İyi Parti'nin ilk defa yüzde 20'nin üzerine çıkarak, yüzde 21.7'ye ulaştığı görülüyor. Herkes birbirine "Anket gerçek mi?" diye soruyor. İsmail Saymaz o anketin peşine düştü ve sonucunu yazdı: O anket doğru... İşte İsmail Saymaz'ın yazısından Konda anketinden çarpıcı bölümler...
Kararsızlar yüzde 27.9 ile açık ara birinci parti
- Konda, geçen 14-15 Mayıs'ta 36 şehir, 122 ilçe ve 178 mahalle ve köyde 3260 kişiyle görüşerek, anketi hazırladı. Araştırmaya göre kararsızlar yüzde 27.9 ile açık ara birinci parti.
Kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 18
- AK Parti yüzde 18.6, CHP yüzde 16, İyi Parti yüzde 14, HDP yüzde 7.9, MHP yüzde 4.8, diğerleri yüzde 3.4 alıyor. Yüzde 7.5'i oy kullanmayacağını söylüyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle şekilleniyor:
Kararsızlar dağıtılınca ittifakların durumu...
- AK Parti yüzde 28.7, CHP yüzde 24.7, İyi Parti yüzde 21.7, HDP yüzde 12.2 ve MHP yüzde 7.5. Diğerleri yüzde 5.2.
- Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı 36.2 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 46.4 çıkıyor.