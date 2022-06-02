Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde bir yenilik daha duyurusu: Ücretsiz verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı 'Bir yenilik yapıyoruz' daha diyerek ders kitaplarının yanında verilecek kaynakların ücretsiz verileceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katılımında yaptığı konuşmasında bilim alanında yapılan çalışmalara ve öğrencilere verilen desteklere vurgu yaptı. Öğrencilere artık eğitim öğretim yılı başında kaynak kitapları da ücretsiz vereceklerini duyurdu.

Teröristlere yapılan operasyonlar konusuna da değinen Erdoğan, "Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz var ama evelallah 10-15 katı terörist öldürdük" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Dünyada bizim bu Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri yok. Önemli olan birileri ne yapıyor değil, birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz.

-Akif diyor ki 'Alınız ilmini garbın alınız sanatını, veriniz mesainize son süratiyle' Batının ilmini alacaksın ahlaksızlığını değil ha, ona da kendi mührünü vuracaksın.

-Burayla kalmadık İstanbul'da Rami Kışlası vardı. Bu tarihi kışlamızı aynen burası gibi kongre merkezi dışında kütüphaneye çeviriyoruz. İnşallah orada da 24 saat ders çalışacaklar, devlet ikramını yapacak.

-Bu eserlerden kim rahatsız olabilir ki? Kendi medeniyetlerinin gelişmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Evlatlarımıza kendilerine ailelerine hizmet verebilmeleri için onu sağlamanın derdindeyiz.

İçinizden birileri bir veya ikileri inşallah uzaya gidecek mi, gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong'i varsa bizim de Ahmedimiz Ayşemiz var. Bu çalışma devam ediyor.

-Biz sık sık şu soruyla karşılaşıyoruz, siz yorulmuyor musunuz? Ben de diyorum ki gençlerle yürüyen yorulur mu. Enerjiyi sizden alıyorum.

-Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin akıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları baş örtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere... Bunlar görünüşte 'mış' gibi yaparlar. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur. Gençler, Adnan Menderes'ten bahsediyorum. Gençler, Hasan Polatkan'dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler.

Bir yenilik daha yapıyoruz, ücretsiz olacak Çocuklar iyi okuyun, düşünün, uygulayın ve neticeyi de alın. Öğrencilerimize her eğitim yılı başında ücretsiz kitapları bunun için veriyoruz. Bir yenilik daha yapıyoruz, ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız.

-Meşhur Boraltan Köprüsü'nde askerlerimiz düşmanların eline bırakılmış, ve o dönemin yönetimine demişlerdir ki, 'Bizi siz öldürün ama düşmana teslim etmeyin'. Biz bu ülkede bir daha Boraltan Köprüsü yaşansın istemiyoruz. Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz var ama evelallah 10-15 katı terörist öldürdük. Çünkü biz toprağı sıksan şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda diyerek bu mücadeleyi veriyoruz. Cundacılara karşı el pençe duran siyasetçileri unutmadık