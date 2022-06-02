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İş adamlarını kandırdılar! Sizin de başınıza gelebilir yeni yöntem bu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İş adamlarını kandırdılar! Sizin de başınıza gelebilir yeni yöntem bu

İSTANBUL'da aradıkları iş adamlarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aradıklarını, seminer düzenleyerek plaket verileceğini söyleyerek 2 ila 7 bin lira arasında para isteyen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İstanbul’da bir iş adamı kendisini telefonla arayan kişilerin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenerek şikayetçi oldu. İş adamı, polise verdiği ifadede kendisini arayanların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aradıklarını iddia ettiğini, müfettiş olduklarını ve seminer düzenleyerek plaket verileceğini söylediklerini dile getirdi.

İş adamı, zor durumdaki iş adamları için de para topladıklarını söyleyerek bir miktar para göndermesini isteyen kişilere 5 bin TL gönderdiğini ifade etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yaptıkları incelemede şüphelilerin internet üzerinden Ankara'nın alan kodu olan 312 ile başlayan numaralar satın aldıkları, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının baş harflerini taşıyan bir şirket kurarak banka hesap numaraları oluşturdukları tespit edildi. Şüphelilerin kandırdıkları iş adamlarının 2 bin lira ila 7 bin lira arasında değişen miktarda paraları bu hesap numarasına gönderdikleri tespit edildi. Öte yandan şahısların iş adamlarını ikna etmek için bakanlığa ait santral hattı gibi çağrı kaydı yaptıkları belirlendi.

İki ilde eş zamanlı operasyon
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İzmir ve Manisa'da ikamet ettiğini tespit etti. Ekipler eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 1'i kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul'a getirilen şüpheliler, emniyette sorguya alındı. İfadeleri tamamlanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çetenin İstanbul'da 15, Türkiye genelinde toplam 93 iş adamını dolandırdıkları öğrenildi.

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