Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rıfat operasyonu öncesi 2 bin askerle gövde gösterisi! SMO birlikleri hazır...

Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.