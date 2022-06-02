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Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rıfat operasyonu öncesi 2 bin askerle gövde gösterisi! SMO birlikleri hazır...

Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rıfat operasyonu öncesi 2 bin askerle gövde gösterisi! SMO birlikleri hazır...

TÜRKİYE'nin eli kulağındaki Suriye operasyonu öncesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında operasyona katılacak olan Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bölgeden çarpıcı görüntüler geldi...

Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rıfat operasyonu öncesi 2 bin askerle gövde gösterisi! SMO birlikleri hazır...

 Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

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Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rıfat operasyonu öncesi 2 bin askerle gövde gösterisi! SMO birlikleri hazır...

SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

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Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rıfat operasyonu öncesi 2 bin askerle gövde gösterisi! SMO birlikleri hazır...

Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.

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Türkiye'nin Münbiç ve Tel Rıfat operasyonu öncesi 2 bin askerle gövde gösterisi! SMO birlikleri hazır...

Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.

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