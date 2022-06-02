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Baykar'dan Litvanya'ya Bayraktar TB2 SİHA sürprizi! Parayı almadılar

Baykar'dan Litvanya'ya Bayraktar TB2 SİHA sürprizi! Parayı almadılar

Litvanya'nın Bayraktar TB2 SİHA almak için para toplaması üzerine Baykar, hediye etme kararı aldı toplanan parayı da insani yardım olarak kullanılmasını önerdi.

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Baykar, Litvanya'ya bir adet Bayraktar TB2 SİHA sağlayacaklarını bildirdi. Baykar ayrıca, Litvanya halkının Ukrayna'ya SİHA almak için topladığı paranın Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini istedi.

Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız'' denildi.

Paylaşımda, ''Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon Euro toplanmıştı. Bayraktar TB2'nin fiyatı 5 milyon Euro.

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska, beraberindeki heyetle Baykar'ı ziyaret etti. Baykar ziyaretinde Semeska'ya, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti.

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