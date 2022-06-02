Nagehan Alçı: Kırmızı Pazartesi gibi cinnet halinde felakete gidiyoruz

Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu'nun 'Seni kovalayacağım', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sürtükler' ifadesi ve Bahçeli'nin 'Ranzanı hazırla' söylemleri üzerinden Türkiye siyasetindeki sertleşen üslubu eleştirerek intihar koşusu denilen amok koşusu halinde felakete gidildiğini söyledi.

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Haber Türk yazarı Nagehan Alçı, Türk siyasetinin "cinnet" halinde olduğunu ifade ederken "Sonunu bildiğimiz felakete gidiyoruz" dedi.



Alçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Stefan Zweig'ın Uzakdoğu'da bir tür "cinnet" halini tarif etmek için kullanılan "amok" tabirinden adını alan "Amok Koşucusu" öyküsüne ve işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsünü anlatan Gabriel Garcia Marquez’in "Kırmızı Pazartesi" kitabı üzerinden Türk siyasetinin mevcut durumunu değerlendirdi.



Alçı, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Türk siyaseti bir Amok koşusuna başladı. Amok, özellikle Güneydoğu Asya kültüründe 'cinnet' halini tanımlamak için kullanılan bir kavram. Gabriel Garcia Marquez’in başyapıtı 'Kırmızı Pazartesi' romanındaki gibi sonunu bildiğimiz felakete gidiyoruz. Stefan Zweig’in 'Amok Koşusu'..." ifadelerini kullandı.

Alçı sözlerini şöyle sürdürdü "Son 1 hafta içinde 4 lider de birbirilerini hapishaneye atmaktan, kaçarsa yakalamaktan bahsetti. “Paraları alıp kaçacaksın, seni kovalayacağım" laflarından "Ranzanı hazırla"ya, "Sen müebbet yatacaksın"dan, "Çürükler sürtükler"e… İşte “Amok Koşusu” bu. “Kırmızı Pazartesi” bu.."