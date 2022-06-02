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Arda Güler değerini 1 yılda 60'a katladı

Arda Güler değerini 1 yılda 60'a katladı

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, eşi benzerin az rastlanan bir grafikle piyasa değerini 1 yılda 100 bin euro'dan tam 6 milyon euro'ya çıkardı.

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Fenerbahçe'de geride kalan sezonun en büyük mutluluklarından biri genç yıldız Arda Güler'in A takıma kazandırılması ve sonrasında sergilediği performans oldu.

Sarı lacivertli formayı 12 karşılaşmada terleten ve 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan genç Arda dünyada da kendi yaşındaki isimler arasında piyasa değeriyle 1 numara oldu...

Arda Güler'in 13 Temmuz 2021'de 100 Bin Euro olan değeri, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle tam 6 milyon Euro'ya yükseldi.

Arda Güler aynı zamanda, 2005 doğumlu oyuncular arasında tüm dünyada 6 milyon Euro piyasaya değeriyle en değerli 1. isim olarak dikkat çekti.

On numara mevkiinde görev yapan Arda'yı, 2005 veya sonrasında doğan futbolcular arasında Club Brugge'ün 4 milyon Euro değerindeki ön liberosu Noah Mbamba ile Standart Liege'in 16 yaşındaki -yine 4 milyon Euro değerle- sol açığı Roger Fernandes takip ediyor.

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