Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı 'sürtük' ifadesi için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce suç duyurusunda bulundu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gezi olaylarına karışanlar için ‘sürtük’ ifadesi kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İnce, “Kendisine yapılan en ufak eleştiride bile soluğu mahkemede alan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında millete ‘sürtük, çürük' diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle Memleket Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk” dedi.

İnce'nin Avukatı Halil İlker Çelik tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Erdoğan'ın TCK 216. maddesine göre halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğine vurgu yapıldı. Erdoğan'ın sosyal dayatma ve kısıtlamalara tepki olarak doğan gençlik hareketine destek veren kadınlara alenen ‘sürtük' dediğini kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Türk Dil Kurumu’na göre bu kelime, vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın, aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın, hayat kadını anlamlarına gelmekte olup alenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Bu nedenle işbu şikayet ile kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.”