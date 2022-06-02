Elektrik faturaları zamlı tarifeyle nasıl hesaplanacak?

Elektriğe gelen zam sonrası hangi kullanıcının ne ödeyeceği merak ediliyor. Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede 1kWh elektrik için 1.44 TL, ikinci kademe için 2.16 TL ödenecek.

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Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı. Artış oranının faturalara nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Faturalar hesaplanırken aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler dahil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Konutlarda bu yılın başından itibaren iki kademeli tarife uygulanıyor. Kademeli tarifeyle ilgili son yapılan güncelleme ile 240 kWh kadar olan kullanımlar birinci kademeden, 240 kWh üzerindeki kullanımlar ise ikinci kademeden hesaplanarak faturaya yansıtılıyor. Konutlarda KDV ise yüzde 8’den hesaplanıyor.

Sputnik'in haberine göre zam sonrasında Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede için 1kwh elektrik için 1.44 TL ikinci kademe için 2.16 ödenecek. Yani 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için tüketeceği varsayılan 230 kWh`lik faturanın toplam bedeli bir önceki aya göre yüzde 15 artarak 332.5 TL`ye yükselecek. Birinci kademe sınırı olan 240 kWh enerji tüketilmesi durumun da ise 345.6 TL elektrik faturası ödenecek.

İlk kademe sınırını aşarak 300 kWh elektrik tüken bir kullanıcın ise faturasın 240 kWh’lik bölümü ilk kademeden, kalan kısmı ise ikinci kademeden hesaplanacak. Yani bu kullanıcı 240 kWh için 345.6 TL geriye kanal 60 kWh’lik bölümü için ise 129.6 TL toplamda ise 475.2 TL fatura ödeyecek.