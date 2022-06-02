BIST 2.601
DOLAR 16,48
EURO 17,74
ALTIN 988,57
HABER /  EKONOMİ

Elektrik faturaları zamlı tarifeyle nasıl hesaplanacak?

Elektrik faturaları zamlı tarifeyle nasıl hesaplanacak?

Elektriğe gelen zam sonrası hangi kullanıcının ne ödeyeceği merak ediliyor. Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede 1kWh elektrik için 1.44 TL, ikinci kademe için 2.16 TL ödenecek.

Abone ol

Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı. Artış oranının faturalara nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Faturalar hesaplanırken aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler dahil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Konutlarda bu yılın başından itibaren iki kademeli tarife uygulanıyor. Kademeli tarifeyle ilgili son yapılan güncelleme ile 240 kWh kadar olan kullanımlar birinci kademeden, 240 kWh üzerindeki kullanımlar ise ikinci kademeden hesaplanarak faturaya yansıtılıyor. Konutlarda KDV ise yüzde 8’den hesaplanıyor.

Sputnik'in haberine göre zam sonrasında Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede için 1kwh elektrik için 1.44 TL ikinci kademe için 2.16 ödenecek. Yani 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için tüketeceği varsayılan 230 kWh`lik faturanın toplam bedeli bir önceki aya göre yüzde 15 artarak 332.5 TL`ye yükselecek. Birinci kademe sınırı olan 240 kWh enerji tüketilmesi durumun da ise 345.6 TL elektrik faturası ödenecek.

İlk kademe sınırını aşarak 300 kWh elektrik tüken bir kullanıcın ise faturasın 240 kWh’lik bölümü ilk kademeden, kalan kısmı ise ikinci kademeden hesaplanacak. Yani bu kullanıcı 240 kWh için 345.6 TL geriye kanal 60 kWh’lik bölümü için ise 129.6 TL toplamda ise 475.2 TL fatura ödeyecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Otomobil fiyatlarına zam geldi sıfır araba marka model yeni fiyatlar
Foto Galeri Otomobil fiyatlarına zam geldi sıfır araba marka model yeni fiyatlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler değerini 1 yılda 60'a katladı
Arda Güler değerini 1 yılda 60'a katladı
Esad Türkiye'ye karşı harekete geçti operasyona karşı hazırlık başlattı
Esad Türkiye'ye karşı harekete geçti operasyona karşı hazırlık başlattı
Nagehan Alçı: Kırmızı Pazartesi gibi cinnet halinde felakete gidiyoruz
Nagehan Alçı: Kırmızı Pazartesi gibi cinnet halinde felakete gidiyoruz
Bakan Murat Kurum kritik açıklama: Aynı kalitede yaşama şansımız yok
Bakan Murat Kurum kritik açıklama: Aynı kalitede yaşama şansımız yok
Renkleri ayırt edemiyor mu? TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama
Renkleri ayırt edemiyor mu? TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama
Deprem önceden haber veren sistem geliştirdiler
Deprem önceden haber veren sistem geliştirdiler
Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'ten eleştirilere cevap: Ben kararlarımla konuşurum
Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'ten eleştirilere cevap: Ben kararlarımla konuşurum
Ukrayna Merkez Bankası, savaştan bu yana ilk kez politika faizini artırdı
Ukrayna Merkez Bankası, savaştan bu yana ilk kez politika faizini artırdı
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Karar verildi
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde bir yenilik daha duyurusu: Ücretsiz verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde bir yenilik daha duyurusu: Ücretsiz verilecek