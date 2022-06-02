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İstanbulkart artık Starbucks'ta da geçecek

İstanbulkart artık Starbucks'ta da geçecek

İSTANBUL'da ulaşım dışında pek çok alışverişte de artık kullanılabilen İstanbulkart artık kahve zinciri Starbucks'ta da geçerli olacak.

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İstanbulkart ile artık Starbucks Mobil Uygulaması'na aktarım yapılabiliyor. Bu düzenlemeyle birlikte yurttaşlar Starbucks'tan İstanbulkart ile alışveriş yapabilecek.

Kampanyadan faydalanmak için Starbucks mobil uygulamasını yeni indirmiş olmak gerekiyor. Aynı zamanda İstanbulkart ile 50 TL'lik bakiye yükleme şartı var.

Starbucks uygulamasında 'Para Yükle' seçeneğiyle İstanbulkart arasında eşleşme yapılacak. NFC teknolojisine sahip cihazlarda İstanbulkart telefonun arkasına dokundurarak aktifleştirebilir.

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