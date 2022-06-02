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Lüleburgaz'da trafik kazasına giden sağlık ekipleri gerçeği ortaya çıkardı

Lüleburgaz'da trafik kazasına giden sağlık ekipleri gerçeği ortaya çıkardı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ölümlü trafik kazası sanılan olay cinayet çıktı.

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Lüleburgaz ilçesi Akçaköy köyünde dün akşam motosikletle trafik kazası ihbarını değerlendiren 112 sağlık ekipleri, kaza yaptığı sanılan şahsın sol tarafında kurşun yarası olduğunu tespit etti.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan yaralı sürücü Volkan Y. (42), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan Y.’nin Ahmetbey beldesinde kayınpederi H.K'ya (58) ait işyerine giderek tartıştığı, ardından kayınpeder H.K.’nın motosikletiyle kaçan damadı Volkan Y.’yi aracıyla takip ettiği ve kendisine silahla ateş ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine H.K. güvenlik güçlerinde gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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