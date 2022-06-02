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Yüzünü yıkamak isterken kanala düşmüştü! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yüzünü yıkamak isterken kanala düşmüştü! Acı haber geldi

 ADANA’da yüzünü yıkmak isterken sulama kanalına düşerek kaybolan şahsın cesedi bulundu.

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Olay Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece Tekin Koray (62) yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kayboldu. Arkadaşının 112’yi aramasıyla olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Polis sulama kanalında Koray'ı aradı ancak bulamadı.

Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi. Bugün sualtı polisi tekrar kanalda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Küçükdikili Mahallesi'nde şahsın cesedine ulaşıldı. Ceset kanaldan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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