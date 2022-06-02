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Finlandiyalı bakandan Türkiye sorusuna cevap: Rusya ile ilgisi yok

Finlandiyalı bakandan Türkiye sorusuna cevap: Rusya ile ilgisi yok

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. Haavisto, 'Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine olumsuz bakmasının Rusya ile bir bağlantısı var mı?' sorusuna 'Biz de yaptığımız görüşmelerde kesinlikle Rusya ile bir bağlantı görmedik. Türkiye'nin endişeleri terörizm ve silah ticareti ile ilgili konulardır. Biz tekrar görüşmek için hazırız. Türkiye ne zaman hazır olursa görüşebiliriz” cevabını verdi.

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvuruları ile Türkiye'nin iki ülkenin üyeliklerini istememesi tartışılırken, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı, Avrupa'nın güvenliği, Balkan ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinin AB'ye üyelikleri ile Çekya'nın AB dönem başkanlığı konuları görüşüldü.

"Türkiye'nin kararının Rusya ile ilgisi yok"

Çek Dışişleri Bakanı Lipavsky bir gazetecinin, "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine olumsuz bakmasının Rusya ile bir bağlantısı var mıdır" sorusuna "Kesinlikle böyle bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye sebeplerini bildirdi. Sorunların diplomatik yollarla çözülebileceğini düşünüyorum. Umarım her şey olumlu bir duruma döner ve 29 üyenin onay verdiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine Türkiye de onay verir. Bunun için çalışmak gerekli ve bunun için zamanımız var. Bir sonraki Cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Fakat bu sorunu çözmek Çekya'nın sorumluluğunda değildir. Bunu çözecek olan 3 ülkedir" dedi.

"Türkiye ne zaman hazır olursa görüşebiliriz"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise açıklamasında, "Biz de yaptığımız görüşmelerde kesinlikle Rusya ile bir bağlantı görmedik. Türkiye'nin endişeleri terörizm ve silah ticareti ile ilgili konulardır. Biz tekrar görüşmek için hazırız. Türkiye ne zaman hazır olursa görüşebiliriz" dedi.

"ÇEKYA, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını destekliyor"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky yaptığı açıklamada, "Çekya olarak Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurularını mümkün olan en kısa sürede işleme koymak için elimizden geleni yapacağız. Bu ülkelerin NATO'ya katılımı güvenlik açısından da çok önemli. Finlandiya ve Çekya, Rus baskısı bakımından benzer durumda. Bu ülkelerin Ukrayna ile dayanışma göstermesi çok önemli" dedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise açıklamasında, "Birçok NATO ülkesi gibi Çekya'nın da Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği destekten dolayı memnunuz. Ukrayna'yı destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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