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Merkez Bankası döviz rezervleri mayıs ayını böyle bitirdi

Merkez Bankası döviz rezervleri mayıs ayını böyle bitirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 274,0 milyon dolar artış gösterdi.

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TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 60 milyar 11 milyon dolar olan rezervler, 27 Mayıs ile sona eren haftada 61 milyar 285 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 100 milyar 261 milyon dolarken 102 milyar 897 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 627 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 9 milyar 562 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 27 Mayıs ile sona eren haftada 12 milyar 189 milyon dolara geldi.

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