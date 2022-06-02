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Yavaş yavaş yola geliyorlar! Türkiye istediğini alabilir

Yavaş yavaş yola geliyorlar! Türkiye istediğini alabilir

NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) toplantılarına damga vuran konu Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusundaki net tavrı oldu. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin izlediği politika takdirle karşılandı.

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İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu kırmızı çizgiler NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) toplantılarına da damga vurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin yürüttüğü dengeli politika hem Avrupa'da hem de ABD'de takdirle karşılanırken uluslararası bütün toplantılarda Türkiye'nin önemine dikkat çekilen görüşler dile getiriliyor.

NATO-PA'nın son bir ay içinde önce ABD'de ardından da Litvanya'da yapılan toplantılarında ana gündem maddesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin izlediği politika oldu. Toplantılara katılan Türk parlamenterlerin izlenimleri şöyle:

"ABD ve İngiltere baskı yapıyor"
- Gözlemlediğimiz kadarıyla ABD ve İngiltere, hem İsveç'e hem de Finlandiya'ya Türkiye'nin hassasiyetlerinin karşılanması konusunda baskı yapıyor. Türkiye'nin taleplerinin haklı olduğunu dile getiriyorlar. NATO Genel Sekreteri de aynı şekilde. Özellikle Türkiye'nin terörle mücadele (PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi) konusundaki talepleri üzerinde duruluyor. İsveç ve Finlandiya'nın bu konuda kendi iç hukuklarında bazı yasal düzenlemeler yapmaları gerekiyor.

"Türkiye güvenilir ortak"
- NATO toplantılarında Türkiye'nin makul taleplerinin karşılanacağına yönelik bir izlenim edinildi. Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğuna vurgu yapıldı. Özellikle Rusya-Ukrayna krizi konusunda izlediği politika Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu gösterdi. Bu politika takdir edildi. Türkiye'ye yönelik güven dile getirildi. Türkiye'nin önemi anlaşıldı. Özellikle Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle boğazları kapatmasına dikkat çekildi.

- İsveç ve Finlandiya konusunda da istediği alırsa Türkiye daha çok prim yapacak. Litvanya'daki toplantıda iki ülkenin meclis başkanları da konuştu ve Türkiye'nin hassasiyetlerini önemsediklerini söylediler. NATO Genel Sekreter Yardımcısı da 'Türkiye'nin NATO'da özel bir pozisyonu var. Bizim için önemli bir ülke' dedi.

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