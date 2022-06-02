BIST 2.602
DOLAR 16,47
EURO 17,74
ALTIN 988,69
HABER /  DÜNYA

Ukrayna lideri Zelenskiy'den kan donduran Rusya iddiası! Yüz binler kaçırılmış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den kan donduran Rusya iddiası! Yüz binler kaçırılmış

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" dedi.

Abone ol

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklamada bulundu.

Zelenskiy, "Rusya, hem yetişkinleri hem de çocukları zorla götürüyor. Bu, Rusya'nın en iğrenç savaş suçlarından biridir. Rusya, savaşın başından bu yana yetimhanede kalan ve ebeveynlerinden ayırdığı toplamda 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" ifadelerini kullandı.

"Amaç Ukrayna'yı unutturmak"
Vladimir Zelenskiy, "Rusya, bu çocukları yerlerinden ediyor ve onları özellikle uzak bölgelere yerleştiriyor. Bu suç politikasının amacı sadece insanları kaçırmak değil, kaçırdığı insanlara Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönmelerine engel olmak" dedi.

Ukrayna lideri, "İşgalcilerin saldırıları sonucu savaşından başından bu yana 689 çocuk yaralandı. Bu rakam sadece tespit edebildiklerimiz. Şu anda işgal edilen bölgelerden gelen tüm verilere henüz sahip değiliz" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahiş kiralar için yeni iddia: Emlakçılar arasında çeteleşme var
Fahiş kiralar için yeni iddia: Emlakçılar arasında çeteleşme var
Türkiye dünyayı kıtlıktan kurtaracak! BM çatısı altında yol haritası hazırlandı
Türkiye dünyayı kıtlıktan kurtaracak! BM çatısı altında yol haritası hazırlandı
Finlandiyalı bakandan Türkiye sorusuna cevap: Rusya ile ilgisi yok
Finlandiyalı bakandan Türkiye sorusuna cevap: Rusya ile ilgisi yok
6'lı masada ilginç plan! 6'sı da cumhurbaşkanı olacak
6'lı masada ilginç plan! 6'sı da cumhurbaşkanı olacak
Yüzünü yıkamak isterken kanala düşmüştü! Acı haber geldi
Yüzünü yıkamak isterken kanala düşmüştü! Acı haber geldi
Palandöken'den zincir marketlere tepki: İşte enflasyon bundan oluyor
Palandöken'den zincir marketlere tepki: İşte enflasyon bundan oluyor
Merkez Bankası döviz rezervleri mayıs ayını böyle bitirdi
Merkez Bankası döviz rezervleri mayıs ayını böyle bitirdi
Galata olayında yeni gelişme! Yıllar önce kendini öldüreceğini söylemiş
Galata olayında yeni gelişme! Yıllar önce kendini öldüreceğini söylemiş
İstanbulkart artık Starbucks'ta da geçecek
İstanbulkart artık Starbucks'ta da geçecek
Kayınpeder dehşeti! Motosikletin üzerinde kanlar içinde kaldı
Kayınpeder dehşeti! Motosikletin üzerinde kanlar içinde kaldı