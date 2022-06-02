Ukrayna lideri Zelenskiy'den kan donduran Rusya iddiası! Yüz binler kaçırılmış

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" dedi.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklamada bulundu.

Zelenskiy, "Rusya, hem yetişkinleri hem de çocukları zorla götürüyor. Bu, Rusya'nın en iğrenç savaş suçlarından biridir. Rusya, savaşın başından bu yana yetimhanede kalan ve ebeveynlerinden ayırdığı toplamda 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" ifadelerini kullandı.

"Amaç Ukrayna'yı unutturmak"

Vladimir Zelenskiy, "Rusya, bu çocukları yerlerinden ediyor ve onları özellikle uzak bölgelere yerleştiriyor. Bu suç politikasının amacı sadece insanları kaçırmak değil, kaçırdığı insanlara Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönmelerine engel olmak" dedi.

Ukrayna lideri, "İşgalcilerin saldırıları sonucu savaşından başından bu yana 689 çocuk yaralandı. Bu rakam sadece tespit edebildiklerimiz. Şu anda işgal edilen bölgelerden gelen tüm verilere henüz sahip değiliz" açıklamasında bulundu.