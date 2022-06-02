Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi. Akar, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile de görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor.

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşmesinin ardından Controceni Sarayı'na geçen Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından kabul edildi.

İkili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim alanında ve diğer alanlarda iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının iletildiği, askeri ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari iş birliğinin de önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Ayrıca Akar'ın, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesine yönelik mevcut potansiyeli vurguladığı, Türkiye-Romanya ilişkilerine sağladığı destekten dolayı Iohannis'e teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

Görüşmenin ardından Bakan Akar, "Kahramanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'in de yer aldığı törende, Milli Savunma Bakanı Akar anıta çelenk bıraktı.

Bakan Akar, Romanya savunma bakanı Dincu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi.

Romanya Savunma Bakanlığını ziyaret eden Akar, askeri törenle karşılandı. Bando tarafından ulusal marşların çalınmasının ardından Bakan Akar, tören birliğini Rumence selamladı.

Törenin ardından baş başa görüşen Akar ve Dincu, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu da yer alırken, iki komutan, öncesinde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Akar, Karadeniz güvenliği çerçevesinde bölgesel sahiplik ilkesi, Montrö Sözleşmesi hükümlerine uyum, kıyıdaş devletlerle iş birliği ve askeri gerginliklerin önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Akar ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilanı, gerginliğin azaltılması, insani yardımlar ile diplomatik çabalara devam edilmesinin gerekliliğini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çabalarına dikkati çekti.

Görüşmelerin ardından Bakanlık Şeref Defteri'ni de imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi:



"Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya'da bulunmaktan ve Romanya Savunma Bakanlığını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya arasında kökleri tarihe dayanan stratejik seviyede güçlü, siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar bulunmaktadır.



Küresel ve bölgesel düzeyde belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemde dost ve kardeş müttefikimiz Romanya ile aramızdaki askeri eğitim iş birliği alanındaki dayanışma, çok daha önemli hale gelmiştir. İlişkilerimizin ve iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde başta savunma ve güvenlik olmak üzere hemen her alanda, çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum."



Romanya Savunma Bakanı Dincu'ya, gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Kahramanlar Günü dolayısıyla da Romanya'nın ve Rumen halkının egemenlik ve bağımsızlığı için hayatını feda eden tüm Rumen kahramanlarını saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.