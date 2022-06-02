AK Partili vekilden sokak köpeği saldırısına çözüm: Ağaç ol pozisyonu

Başıboş sokak köpeklerine ve saldırılarına çözüm aranırken AK Partili Arife Polat Düzgün'den, saldırı anında korunma önerisi geldi.

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Son dönemde artan sokak köpeklerinin terörü kamuoyunun ana gündemini oluşturdu.

Neredeyse her gün karşımıza çıkan sokak köpeklerinin saldırısına karşı birçok kişi, bedelini ya yaralanmayla ya da canıyla ödemek zorunda kalıyor.

Birçok vatandaş köpeklerin toplanmasını talep ederken bugüne kadar yetkili birimlerden çözüm için bir adım gelmedi.

Hükümet kanadından ise başıboş köpeklere karşı yürütülen çalışmalar sürerken, TRT Haber'e konuk olan AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün'den, köpek saldırılarına karşı ilginç bir çözüm önerisi geldi.

Birçok kişinin sokak köpeklerinin kendilerine saldırması durumunda ne yapacağını bilmediğini belirten Düzgün, "Sokak köpeğine nasıl davranacağımızı öğrenmemiz lazım.” diyerek birlikte yaşam vurgusu yaptı.

"Depremde olduğu gibi bilinçlendirme önemli"

Köpek saldırısına depremle örnek veren Düzgün, bir saldırı anında yapılması gerekenleri ise şu ifadelerle anlattı;

"Şimdi burada aynı depremde olduğu gibi bir bilinçlendirme çok önemli. Deprem olduğu zaman hepimiz biliyoruz ki en sağlam yere geçeceğiz cenin pozisyonu alacağız, bunu öğrendik.

"Köpek durup dururken saldırmaz"

Bunun gibi sokak hayvanıyla karşılaştığımızda, bu hayvan durup dururken bize saldırmaz. Temel ihtiyaçları giderilmeyince saldırıyor.

"Ağaç ol pozisyonu..."

Bu durumla karşılaştığımızda ağaç ol pozisyonu dediğimiz bir pozisyon...Çocuk ya da yetişkin, gördük köpeği belki bir şey yapmayacak. Biz ona saldırmayalım.

"Elimize taş sopa almayalım"

Refleks olarak elimize taş sopa alıyoruz. Bunları yapmamamız lazım. Ağaç ol pozisyonu alıp ellerimizi birleştirip içimizden saymaya başlayacağız. Ben seninle ilgilenmiyorum, sana bir zararım olmayacak, sen de bana zarar vermeden yanımdan uzaklaşır mısın anlamına geliyor.

"60'a kadar sayın, o gider"

Bir 50-60'a kadar saydığımız zaman o hayvan sizin yanınızdan uzaklaşacak."