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Terör örgütünün korkusu dağları aştı: Türkiye'yi durdurun

Terör örgütünün korkusu dağları aştı: Türkiye'yi durdurun

TÜRKİYE'nin Suriye'ye operasyon sinyaliyle panikleyen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, uluslararası aktörlere çağrı yaparak Türkiye'nin durdurulmasını istedi.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Suriye'de kendilerine düzenleyeceği operasyon hakkında konuştu.

Diğer elebaşları gibi ABD ve Rusya'ya çağrı yaparak Türkiye'nin durdurulmasını talep eden teröristbaşı, "Türkiye'nin operasyon tehdidine karşı diğer aktörler gerilimi azaltmalı" dedi.

Yine aynı bahanenin arkasına sığındı
Gayrimeşru varlıklarını, "DEAŞ'la savaşıyoruz" bahanesiyle uluslararası arenada meşrulaştırma çabasını bırakmayan terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyon sinyali sonrası yine aynı gerekçeye sığındı.

"Suriye'nin kuzeyi üzerinde yüksek risk oluşturan yeni Türk tehditlerinden endişe duyuyoruz" ifadesini kullanan Ferhat Abdi Şahin, "Herhangi bir saldırı Suriye'yi böler ve yeni bir insani kriz çıkartır. DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleyi de olumsuz yönde etkiler" şeklinde konuştu.

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