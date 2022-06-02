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Bandırmaspor'u deviren İstanbulspor 17 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü

Bandırmaspor'u deviren İstanbulspor 17 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e Ankaragücü ile Ümraniyespor'un ardından yükselen 3. ve son takım oldu.

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Süper Lig'e yükselme play-off final müsabakasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1 kazanan İstanbulspor, 2022-23 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

İstanbulspor'a zaferi getiren goller İbrahim Yılmaz'dan (33, 45+9) geldi. Bandırmaspor'un tek sayısını Philippe Keny (45+3) kaydetti.

İstanbulspor, bu sonuçla Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkan üçüncü ve son ekip oldu.

Süper Lig'de son olarak 2004-05 sezonunda yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı. O sezon 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, sonrasında TFF 3. Lig'e kadar geriledi. Beş sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-18'de Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

İstanbul temsilcisi 1967-68 sezonunda Ziya Taner yönetiminde 1994-95'te Kadri Aytaç idaresinde iki kez Süper Lig vizesi alırken 1. Lig'de bu yıla kadar 1993-94, 2005-06 ve geçen sezon olmak üzere üç kez mücadele ettiği play-off'ta Süper Lig'e yükselme başarısı gösterememişti. Sarı-siyahlı ekip bu sezon play-off şanssızlığını da kırmış oldu.

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