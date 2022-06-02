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AB ülkesinden radikal karar! Bir paket sigara 822 lira olacak

AB ülkesinden radikal karar! Bir paket sigara 822 lira olacak

Hollanda Sağlık Bakanı Maarten van Ooijen, ülkede sigara tüketimini azaltmak için uzun vadeli bir plan hazırladı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre bir paket sigaranın fiyatı 47 avroya (822 lira) ulaşabilecek.

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HOLLANDA basınından De Telegraaf, Sağlık Bakanı Maarten van Ooijen'in sigarayla mücadele kapsamında gündemine aldığı yeni hamleleri okurlarına duyurdu.

Sigara içmeyen bir nesil istediğini daha önce de söyleyen Ooijen'in bu karar kapsamında sigara fiyatlarını artıracağı belirtildi. Uzun vadeli planda sigara fiyatlarının onlarca avro artabileceği açıklanırken 2040'ta bir paket sigaranın 47 avro (yaklaşık 822 TL) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanı'nın bilimsel araştırmaları merceğine aldığı ve Maastricht Üniversitesinde yapılan bir araştırmadan etkilendiği de belirtildi. Üniversitede yapılan araştırmada ankete katılanların yüzde 50'si sigara fiyatlarının artması durumunda sigarayı bırakacağını söylemişti.

Ülkede şu an nüfusun yüzde 20'si sigara içerken hükümetin planı ise 2040'ta bu oranı yüzde 5'e indirmek. Şu an ülkede bir paket sigara fiyatı ortalama 8 avro olarak belirlenirken gelecek yıldan 2025'e kadar ise 10 avroya çıkması planlanıyor.

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